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Bakan Göktaş: Depremlerin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 15:23, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 15:25
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Bakan Göktaş: Depremlerin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Meryem Yılmaz'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Göktaş, Yılmaz'ın ailesiyle bir süre görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki basına kapalı toplantının ardından Karacasu Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelen Göktaş, kadın iş atölyesi ve psikososyal destek merkezinde incelemelerde bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Göktaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada hayatlarını kaybedenlere ve şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'ya rahmet diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 125 gün geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında ve acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

15 ilden gelen Bakanlık personelleri Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor

Göktaş, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini ve bölgede yapacak çok işlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Eksik ve ihtiyaçları yerinde görmek, tespitleri yapmak için incelemelerde bulunduklarına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Karacasu Konteyner Kenti'nde 5 bin 982 vatandaşımız kalıyor. 65 yaş üstü 443 vatandaşımızın, 64 engelli vatandaşımızın, 2 bin 337 çocuğumuzun olması nedeniyle bizim için burası özel önem verdiğimiz, daha hassas çalıştığımız bir alan olmuştur. Bakanlığımız 327 personelimizle sahada çalışmalarımızı devam ettirmekte. Bugüne kadar il genelinde 96 bin 367 haneyle görüşme sağlanmış, 533 bin 59 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İl genelinde 29 oyun çadırı ve 49 psikososyal danışmanı çadırımız ile hizmet sunumu devam etmekte olup, tüm çadır kentlerimizde çadır taramaları tamamlanarak bireysel görüşmeler devam ettirilmektedir. Kahramanmaraş dışında 15 ilden personelimiz burada çalışmalarını yürütmektedir."

Göktaş, Kahramanmaraş'taki saha personelinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde bu sayıyı artırabileceklerini belirtti.

Kentteki kız çocuk evleri sitesinin yapılması için yürüttükleri çalışmaların sonuna gelindiğini aktaran Göktaş, "Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde Hazine'ye ait yaklaşık 25 bin metrekarelik arsa il müdürlüğümüze tahsis aşamasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yapılacak zemin etüdünün uygun olması halinde bu tahsis yakın zamanda gerçekleşecek. Tahsisin hemen ardından da inşallah ilk kazmayı vurarak yeni kuruluşumuzu hizmetinize sunacağız." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş'a Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan eşlik etti.

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