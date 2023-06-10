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TMO, hububat alımlarını 530 noktadan yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımları için yaklaşık 530 nokta belirledi. Genel Müdür Ahmet Güldal, alınan ürünleri depolamak için her türlü imkanı kullanacaklarını, üreticilerin müsterih olmasını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 15:35, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 15:36
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TMO, hububat alımlarını 530 noktadan yapacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl buğday ve arpa üreticilerinin beklentilerine karşılık veren bir fiyat açıklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları açıklamasından bu yana sektör temsilcileri ve üreticilerden olumlu geri dönüşler geldiğine işaret eden Güldal, "Gerçekten üreticilerimizi mutlu edecek bir fiyatlandırma oldu. Verilen fiyatlar dünya fiyatlarının150 dolar üzerine çıkmış oluyor. Buğday ve arpa üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapmış olduk." diye konuştu.

Güldal, bahar yağışlarının gecikmesiyle hasat döneminin gerilediğine dikkati çekerek, TMO'nun programında bir gecikme olmadığını ve planlanan şekilde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Hububat alım priminden kimler faydalanabilecek?

Geçen sene başlatılan hububat prim desteği uygulamasının bu yıl kapsamının genişletilerek devam edeceğini bildiren Güldal, geçen yıl ilk defa hububat üretim desteği uygulandığına işaret etti.

Güldal, 2022'de sadece ürünlerini TMO'ya satan üreticilere prim desteğinin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu belgeleyen her üretici prim desteğinden yararlanabilecek. Bu yıl en büyük fark bu. Bir özel sektör kuruluşu da buğdayı aldığı zaman üreticilerimiz ÇKS'deki miktar kadar primden yararlanacak. Destek uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülecek. ÇKS kaydının belgelenmesi ve ürünün 2023 mahsulü olması şartıyla üreticilerimiz primden yararlanacak."

Uygulanan alım politikasının buğday ekiliş alanlarını artırdığını anlatan Güldal, "Buğday ekim alanı verdiğimiz iyi fiyat ve prim destekleri sayesinde şu anda 7 milyon hektarın üzerine çıkıyor. Buğday bizim en stratejik ürünümüz. Üreticimiz de bunu kabullendi. Türkiye bu konuda kendine yeterliliğini hiç kaybetmedi, kaybetmemesi de lazım." dedi.

"Geçen seneden devir stoklarımız olsa bile depolama sıkıntımız yok"

Güldal, TMO'un tüm teşkilatıyla alımlara hazır olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alımlar için yaklaşık 530 nokta hazırladık. 9,2 milyon ton lisanslı depo kapasitesi, yaklaşık 4 milyon ton da TMO'nun kendi depolama kapasitesi var. Geçen seneden devir stoklarımız olsa bile depolama sıkıntımız yok. Aldığımız ürünleri depolamak için her türlü imkanı kullanırız. Üreticilerimiz müsterih olsunlar. Denge ve istikrar içinde bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Hazırlıklarımız bu yönde. Bir bolluk sürecini de yönetmeye hazırlanıyoruz."

Üreticiye 30 gün içerisinde ödeme yapılacak

Üreticilerin memnun edilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da aktif bir politika izleyeceklerine işaret eden Güldal, "Bize ürününü teslim eden üreticilerimize bedellerini 30 gün içerisinde ödeyeceğiz. Tabii, burada hatırlatmak isterim ki lisanslı depolar üreticilere birçok konuda çok önemli avantajlar sağlıyor. Sosyal güvenlik primi, yüzde 2 stopaj muafiyeti, nakliye desteği, kredi kullanımı gibi birçok imkan sağlayan lisanslı depolar, üreticilerimizin öncelikli tercihi olacaktır. Yeni yapılan depoların da sezon içerisinde devreye girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Güldal, TMO'nun görev alanındaki diğer ürünlerle ilgili de piyasayı yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, ihtiyaç olursa piyasa fiyatlarına bakılarak müdahale fiyatlarının açıklanacağını söyledi.

Hububat grubunda çavdar, yulaf, tritikale fiyatının ton başına 6 bin lira olarak duyurulduğunu anımsatan Güldal, mercimek hasadının da başladığını ve ihtiyaç olursa fiyat açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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