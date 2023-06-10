Çukurova Havalimanı yıl sonunda açılacak

Bakan Uraloğlu, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'nın inşaat sahasındaki incelemesinin ardından gazetecilere, bölgenin tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çukurova'nın dünyaya açılması, değerine değer katılması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak devraldığım yeni görevimle birlikte Bakanlığımıza bağlı tüm sektörlerde yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Bu dönem, mevcut projeleri bitireceğimiz, yeni projeleri hızla hayata geçireceğimiz ve devraldığımız bayrağı daha da yükseğe kaldıracağımız bir dönem olacaktır." diye konuştu.