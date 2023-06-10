Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 16:31, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 16:32
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri civarında aynı yönde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Osmaniye ve Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.