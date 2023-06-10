Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi binlerce emeklinin gözü kulağı ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Diyanet takvimine göre, dört günlük Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nın 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, bayram günlerinden önce hesaplara aktarılıyor. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili; "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emekliye bayram ikramiyeleri 2023 Ramazan Bayramı öncesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. İkramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı Kurban Bayramı öncesi bir kez daha gündeme geldi.

EMEKLİLERE ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelere zam sinyalini; "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." sözleriyle vermişti.