Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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