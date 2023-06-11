2023 Tercih Danışmanlığı Birimleri Uygulama Kılavuzu

Bu kapsamda tercih danışmanlığı öğrencilere yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve yaşam koşullarıyla uyumlu olacak şekilde bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde profesyonel olarak sunulan rehberlik hizmetidir.

Yayımlanan kılavuz doğrultusunda öğrencilere rehberlik etmek ve verilen hizmetleri belirlenen standartlar doğrultusunda planlı ve programlı bir şekilde yürütebilmek için tüm il ve ilçelerde koordinasyon kurulları; koordinasyon kurulları tarafından da tercih danışmanlığı birimleri kurulacaktır. Ayrıca kılavuzda koordinasyon kurulları ile tercih danışmanlığı birimlerinin kurulması ve görevleri, tercih danışmanlığı birimlerinin yapacağı işlemler ve birimlerin dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır.

2023 Tercih Danışmanlığı Birimleri Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR