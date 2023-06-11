İzmir'de kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

Adrese ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bu sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu.

Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta, iki grup arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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