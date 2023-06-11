İzmir'de kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla ayağından yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 07:35, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 07:36
Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta, iki grup arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bu sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu.
Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.