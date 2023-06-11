Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, kaza yerine geldi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timi'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

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