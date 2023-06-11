Erdoğan 2023 Şampiyonlar Ligi final maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile birlikte Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2023 Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

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