21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteoroloji 11 Haziran 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda ilde yağışlı hava beklenirken 21 ilde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı ve vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve yedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.