TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
'Mehmet Şimşek 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkaracak' iddiası
'Mehmet Şimşek 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkaracak' iddiası
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 08:36, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 08:38
Yazdır
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak

TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi. Kurban Bayramı'na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak. AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının artırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi. Seçim sonrası bunları düzelteceklerini söyleyen Erdoğan, seçimden hemen sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak. Torba yasada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor. AK Parti, tüm bakanlıklara Meclis tatilinden önce çıkartılmasını istedikleri acil düzenlemeler olup olmadığını da sordu. Bu çerçevede bir torba yasa teklifi daha hazırlanacak. İkinci torba yasa içinde ekonomiye ve depreme yönelik bazı düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

EK BÜTÇE NETLEŞMEDİ EK BÜTÇE NETLEŞMEDİ

Depremin maliyeti, memur ve emekli maaşlarındaki artışlardan sonra ek bütçeye gerek olup olmadığına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Bu konu henüz netlik kazanmadı.

ZÜBEYDE YALÇIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber