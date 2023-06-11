Meclis'e geliyor: Emekliye prime göre zam
Bayram öncesinde emekli maaşlarına enflasyon oranındaki artışın yanı sıra refah payı eklenmesi için gerekli yasal düzenlemenin netleşmesi bekleniyor. Maaş artışlarında "ödenen prim miktarına göre zam yapılması" formülü üzerinde duruluyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 08:46, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 10:34
Bu kapsamda, AK Partili bazı milletvekilleri hem en düşük memur maaşının hem de emekli maaşlarının artırılması konusunda yasal altyapının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmayı bayrama kadar tamamlayacak. 5-6 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin bayramdan hemen sonra TBMM'ye sunulması ve 15 Temmuz'dan önce yasalaştırılması hedefleniyor. Emeklilerin maaşlarına refah payı eklenmesine dair kriterlerin üzerinde çalışma sürerken, AK Parti ekonomi kurmayları, üzerinde durdukları formülün 'Ödenen prim oranında bir artışın yapılması' olduğunu kaydetti. YÜCEL KAYAOĞLU
Bu kapsamda, AK Partili bazı milletvekilleri hem en düşük memur maaşının hem de emekli maaşlarının artırılması konusunda yasal altyapının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmayı bayrama kadar tamamlayacak. 5-6 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin bayramdan hemen sonra TBMM'ye sunulması ve 15 Temmuz'dan önce yasalaştırılması hedefleniyor. Emeklilerin maaşlarına refah payı eklenmesine dair kriterlerin üzerinde çalışma sürerken, AK Parti ekonomi kurmayları, üzerinde durdukları formülün 'Ödenen prim oranında bir artışın yapılması' olduğunu kaydetti.
YÜCEL KAYAOĞLU