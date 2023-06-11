Meclis'e geliyor: Emekliye prime göre zam

Bu kapsamda, AK Partili bazı milletvekilleri hem en düşük memur maaşının hem de emekli maaşlarının artırılması konusunda yasal altyapının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmayı bayrama kadar tamamlayacak. 5-6 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin bayramdan hemen sonra TBMM'ye sunulması ve 15 Temmuz'dan önce yasalaştırılması hedefleniyor. Emeklilerin maaşlarına refah payı eklenmesine dair kriterlerin üzerinde çalışma sürerken, AK Parti ekonomi kurmayları, üzerinde durdukları formülün 'Ödenen prim oranında bir artışın yapılması' olduğunu kaydetti. YÜCEL KAYAOĞLU