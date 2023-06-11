Bayram öncesi kiralık araç kalmadı

Bayrama yeni bir arabayla girmek isteyenler, bayilerde sıfır otomobil olmaması sebebiyle ikinci el almak için galerilerin kapısını çalmaya başladı. Ancak vatandaşlar yılbaşından bu yana ortalama yüzde 30 zam gören ikinci el otomobil piyasasından da umduğunu bulamıyor. İkinci elde yüksek hasar kayıtlı araçlar bile değerinin çok üzerinde satılıyor. Hal böyle olunca kiralık araçlara ilgi artıyor. Ancak bu talep devamında fiyat artışını da getiriyor. Geçen yıl günlüğü 800 TL olan sedan otomatik bir araç bugün 1.300-1.500 liradan kiralanıyor. Üstüne bayram zammı da gelince ortalama bir kiralık aracın günlüğü ise 2 bin lirayı buluyor.

KAAN ZENGİNLİ'-