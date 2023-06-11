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Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından sosyal medyada adına birçok sahte hesap açılan Hafize Gaye Erkan, Twitter'da resmi hesabını aktif hale getirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 08:51, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 12:10
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Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, 2015 yılında açtığı Twitter hesabını aktif hale getirdi.

ADINA BİRÇOK SAHTE HESAP AÇILDI

Erkan'ın atama kararının duyurulması ardından adına birçok sahte hesap açılırken, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığı açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabında, Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı takip edilmeye başlandı.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da doğan Gaye Erkan, Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin tek çocuğu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle bitirdi. Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı oldu. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı ve rekor puanla birincilikle bitirdi.

9 üniversiteden burs teklifi alan Erkan tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında, bir ev, ayda 3 bin 200 Dolar harçlık ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkanına sahip oldu. Aynı zamanda üniversite tarihinde doktorayı 1 yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu.

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