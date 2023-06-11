Kılıçdaroğlu 'Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor' demişti, tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de kaybettiği seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun TRT'yi öne sürerek vatandaşı küçümsemesi tepkilere neden oldu.

ZAHİD SOBACI: İFTİRALARA MARUZ KALDIK, YİNE SES ETMEDİK...

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı cevap verdi.

Sobacı paylaşımında, ''TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır. Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik. Türkiye'yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kırsal kesimde oyların neden az olduğuyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, ''Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Burayı da inceledik, buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor." diye cevap vermişti.