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İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda

Döviz kurundaki hızlı yükseliş sıfır kilometre araçlarda yeni zam dalgası başlatırken, ikinci el otomobil piyasası da hareketlendi. Sektör temsilcileri, bayrama kadar kademeli olarak ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 6'ya varan artışlar olabileceğini söylüyor.

Haber Giriş : 11 Haziran 2023 09:30, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 09:50
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İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen otomobilde zamlar durulmuyor. Bu hafta döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu. Zam dalgası kısa sürede ikinci el piyasasına da sıçradı. Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Döviz kurundaki yükselişin ikinci el otomobil piyasasına etkilerini EKONOMİ gazetesine değerlendiren Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor" açıklamasını yaptı. Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı'nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi. Karakaş, ikinci el piyasasında satışlara yönelik beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri şöyle özetledi: "Yaz sezonu, kiralamanın artışı hızı, kurun artış hızı yatırım aracına dönüşe hizmet etmesi, gibi etkiler devam ederse ticaret hızlanır. Bu durumda doğal olarak ikinci el de adetler yükselmeye devam eder. İkinci el otomobil pazarında yılsonunda 7.5 milyon adetin üzerinde bir satış beklentimiz var." 2022'de 6,4 milyon adet ikinci el otomobil satılmıştı.

"Satışı askıya alanlar olabilir"

Diğer yandan, döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret eden Muhammed Ali Karakaş, "Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir" dedi.

"Vergilerde çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz"

Ekonomideki yeni yol haritasının sektörün kaderini belirleyeceğini ifade eden Karakaş, "Hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşü yabancı yatırımcı başta olmak üzere üretici olan markaları da Türkiye de yeni planlar yapmaya sevk edecek. Yeni ekonomi politikalarına dönüş, sürdürülebilirlik, piyasanın tekdüze olması gibi etkilerin minimum 3-4 ayda etkisini göstermesiyle vergide de çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz. Özellikle elektrik otomobili teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj yaratacak hamlelerin sektörde geniş yankı uyandıracağı kesin. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fi yatlama yapacak" diye konuştu.

Aysel YÜCEL / Ekonomim

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