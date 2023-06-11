Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

Kurban Bayramı'na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.

Kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek

AK Parti grubu TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Meclisin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak.

İkramiyeler ne zaman hesaba yatacak?

Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.