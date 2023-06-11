Milli Eğitim'de Genel Müdür değişikliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşık bir buçuk yıldır Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olan Doktor Murat İlikhan'ı görevden aldı.

Yerine Ağustos 2022'den bu yana ÖSYM'de Daire Başkanı olarak görev yapan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Kemal Bülbül'ü atadı.

1974 doğumlu Bülbül, daha önce aynı genel müdürlükte Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ve PISA Türkiye Koordinatörlüğü görevi de yapmıştı.