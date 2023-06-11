TESK'ten 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların eğitimlerinden ve çocukluk yaşantılarından mahrum kalmamaları için toplumun tüm kesimlerine "çocukların yararına olan gereken önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

Palandöken, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, TESK olarak UNICEF işbirliğinde çocuk işçiliği ile mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerinden ve çocukluğundan mahrum kalmaması için tüm üyelerimizi, işçileri, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı, insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın yararına gereken önlemleri almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 160 milyon, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre de yurt içinde 720 bin çocuk işçinin olduğuna dikkati çeken Palandöken, çocuk işçiliğinin önüne geçmek için Konfederasyon olarak öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütü olduklarını bildirdi.

Çıraklık ve çocuk işçi arasındaki ayrıma da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan normal almaları gereken eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler."