Çorum'da sahipsiz köpek iki kişiyi yaraladı
ÇORUM'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 11:15, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 10:49
Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sertan K. (26), Eşrefhoca Caddesi'nde, Aybars K. (3) ise Akken TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgede sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Yaralanan Sertan K. ile Aybars K. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.