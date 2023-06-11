Çorum'da sahipsiz köpek iki kişiyi yaraladı

Alınan bilgiye göre, Sertan K. (26), Eşrefhoca Caddesi'nde, Aybars K. (3) ise Akken TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgede sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net