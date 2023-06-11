Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ateş eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan K.C.Ö'nün çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki K.C.Ö'ye yorgun mermi isabet etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net