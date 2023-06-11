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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor"- "Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir.' mesajı verilmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 12:03, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 12:04
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olmasının büyük önem taşıdığını ve bununla dünyaya "KKTC bir devlettir" mesajı verileceğini bildirdi.

Tatar, başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya planlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan'ın milli siyasetinin, seçimlerde bir kez daha Türk milletinden onay aldığını vurgulayan Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman çok farklı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendilerini büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ndeki konuşmasında ülkeleri sayarken KKTC'yi ilk sırada zikrettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor. Sayın Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret, dünyanın bize uyguladığı, ambargo, izolasyon ve engellemelere karşı Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Türkiye KKTC'yi sahiplenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da tüm dünyaya KKTC'nin tanınma zamanının geldiğini söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yurt dışı gezisini ülkemize yapacak olmasından dolayı Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımızı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleneği bozmayarak ilk ziyaretini 12 Haziran Pazartesi günü KKTC'ye gerçekleştirecek olmasından mutluluk yaşadıklarını belirten Tatar, ziyaretin önemli olması yanında dünyaya bir mesaj taşıdığını da vurguladı.

Ersin Tatar, "Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir.' mesajı verilmektedir." dedi.

- "Yeni dönemde ilişkilerimiz daha da ileri noktaya taşınacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin ardından başlayan yeni dönemde iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konulardaki işbirliğinin artacağını aktaran Tatar, "Yeni dönemde ilişkilerimiz daha da ileri noktaya taşınacak. Türkiye'nin desteğiyle KKTC Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. KKTC'nin devlet kurumları ve ekonomik olarak güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının müreffeh bir ülkede yaşaması en büyük temennimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesine her platformda destek veren ve yapacağı ziyaretle KKTC'nin önemini dünyaya gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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