İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.