Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı
Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 13:35, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 13:53
Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.
Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.