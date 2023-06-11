HAK-İŞ'ten depremzede vatandaşlara 'seçim sonucu' teşekkürü

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sandıklara sahip çıktıkları, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirdikleri için ve ülkemizin yeni bir felakete, yeni bir krize düşmemesi için sağduyulu davranıp böyle bir sonuç ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde "Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız, Geleceğimizi Birlikte İnşa Edeceğiz" temalı düzenlenen "HAK-İŞ Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu" toplantısına katıldı.

15. Genel Kurul'da afetle mücadelede yeni karar aldıklarını ve kararın HAK-İŞ'in hedeflerini ortaya koyduğuna işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Karar, bizim arama kurtarma Umut Timi'mizin kapasitesini geliştirmek. 81 ilimize yayacak şekilde bu konuda geniş bir çalışmayı başlatmak. Aynı zamanda bu konuda bir fon oluşturup bu fonun imkanlarıyla Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, böyle bir felaketle karşılaştığımızda acil müdahale yapabilecek arama kurtarma ekiplerimizi daha da çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz bir yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlerde sürekli yaşadığımız bir bölge."

Deprem bölgesinde vatandaşların sandığa gitmeyeceğini iddia edenlere depremzedelerin sandığa giderek cevap verdiğini belirten Arslan, katılım oranından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Arslan, "Gerçekten depremzedelerin sandığa gitme oranı dünyayı da bu tezviratları yapanları da şaşırttı. Acılarımız var, kayıplarımız var, evet zor durumdayız ama vatandaşlık görevimizi de en iyi şekilde yapmamız gerekir deyip İstanbul'dan Ardahan'dan Türkiye'nin her yerinden gelip, oy kullanan ikinci turda da yine gelip hem yurt dışından hem de ülke içinden gelip bölgedeki sandıklarda oy kullanan ve katılım oranlarının yüzde 85'i geçtiği bir seçimin sizlerin olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin seçimlerde yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Arslan, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sandıklara sahip çıktıkları, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirdikleri için ve ülkemizin yeni bir felakete, yeni bir krize düşmemesi için sağduyulu davranıp böyle bir sonuç ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, genel başkan yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli, Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreter Eda Akbulut, HAK-İŞ Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, bölge ve şube başkanları katıldı.