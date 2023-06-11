Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
'Mehmet Şimşek 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkaracak' iddiası
'Mehmet Şimşek 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkaracak' iddiası
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek

Meclis Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarında AK Parti, CHP, YSP, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunup oylanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 14:14, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 14:17
Yazdır
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenecek.

TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Çarşamba günü AK Parti, CHP, YSP, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Perşembe günü ihtisas komisyonlarının başkanlık divanına seçilenler, Genel Kurulda okunacak.

AK Parti TBMM Grubu, partinin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ve grup organlarının belirlenmesi için çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda yasama konularına ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber