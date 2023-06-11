Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diğer yaralının tedavisine devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Güneşkaya mevkisinde piknik alanı işletmecisi Muzaffer M. ile Ufuk A. arasında tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net