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Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu

CHP Genel Başkanlığı yarışına gireceği iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" cevabı verdi

Haber Giriş : 11 Haziran 2023 14:55, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 14:49
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Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda CHP liderliğine aday olacağı iddia ediliyordu. İmamoğlu'na bugün açık açık, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" diye soruldu. İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" dedi. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de kendisine yönelik sözleri için öyle bir cevap verdi ki...

Haliç Su Sporları Merkezi açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP için yeniden değişim vurgusu yaptı.

Değişim konusunda netim...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısın yineledi. "Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Yol yürümeye kararlı bir İmamoğlu var!

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yani İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var."

Hem yerel hem de genel seçimde...

"Eminim ki, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. On milyonlarca insan Türkiye'mizde var, yüzbinlerce insan üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarasını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı bize yerel seçimlerde de, ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde, çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, kalıcı başarıları getirecektir."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır. İmamoğlu, kurultayda aday olabilir ama büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim?" açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

Mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmak

"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

Aday mısınız sorusuna yanıt

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

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