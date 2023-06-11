Kocaeli'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin camını silerken 4'üncü kattan zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 15:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 14:55
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin camını silerken 4'üncü kattan zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Beylikbağı Mahallesi 307 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden Mahbup Polatkan (50), cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polatkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.