Şehit itfaiyeci Özcan Gök İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Gök'ün ailesi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile çok sayıda itfaiye görevlisi katıldı.

Özcan Gök (40) için görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Gök'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

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