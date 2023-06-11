Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 15:20, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 19:31
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.