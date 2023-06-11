Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-New York seferini yapan TK3 sayılı uçağı, ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Fenalaşan çocuka, uçakta bulunan bir doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 15:59, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 16:00
Yazdır
Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı.

BUDAPEŞTE'YE ACİL İNDİ

Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi.

THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber