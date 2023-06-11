Antalya'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düşen yolcu otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 16:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 16:11
Kaza, saat 14.30 sıralarında Korkuteli- Fethiye yolu Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Filiz Ceylan yönetimindeki 35 PK 906 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole düştü.
Kazada 25 yolcudan 10'u hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Filiz Ceylan da ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.