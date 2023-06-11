Ankara'da metroyu su bastı

📍Ankarada kuvvetli sağanağın etkisiyle metro istasyonunu su bastı. 📍Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. pic.twitter.com/38Hs7sfjU0

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Başkent'te öğle saaatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu.

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