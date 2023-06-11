Ankara'da metroyu su bastı
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, Sıhhiye metrosunu su bastı. O anlar kameraya da yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 16:20, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 19:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Başkent'te öğle saaatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu.
Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.
Sıhhiye Metrosu'nu su bastı. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.
📍Ankarada kuvvetli sağanağın etkisiyle metro istasyonunu su bastı.Times of Türkiye (@TimesofTurkiye) June 11, 2023
📍Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. pic.twitter.com/38Hs7sfjU0