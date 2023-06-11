Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinde yeni tarife

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
Adana, Erzurum ve Kuşadası'nda depremler meydana geldi
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
İkinci el otoya yüzde 6 zam yolda
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Maaş artışlarında takvim nasıl işleyecek?
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Merkez Bankası Başkanı, 'Muhteşem Türk Kızı' artık Twitter'da
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
Memur ve emekli düzenlemesi TBMM'de ilk sırada olacak
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinde yeni tarife

Bakan Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretleri konusunda ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Gemilerden daha önce net ton başına 0,80 dolar alınırken, şimdi 4,42 dolar alınacak." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 16:40, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 16:37
Yazdır
Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinde yeni tarife

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Geçen yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptıkları boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibarıyla yeni bir artış daha getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazları'nı geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek." bilgisini paylaştı.

"Düzenleme Montrö Sözleşmesi'ne uygun"
Bakan Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da 'altın frank' esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, fiyat güncellemesine örnek de vererek, şunları kaydetti:

"10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret, ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber