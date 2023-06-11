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Sivas'ta sele kapılan 40 kuzu telef oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dün yaşanan sel nedeniyle 7 evin zarar gördü, 40 kuzu sele kapılarak telef oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 23:00, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 22:44
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Sivas'ta sele kapılan 40 kuzu telef oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemin Deresi'nin taşması sonucu selden zarar gören Karaağaç köyü Tepeköy mezrasını ziyaret etti.

Selden zarar gören evleri, tarım arazilerini ve seraları inceleyen Şimşek, burada yaptığı açıklamada, zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas genelinde birkaç gündür yoğun yağış olduğunu belirten Şimşek, "Bu yağış dün itibarıyla etkisini artırdı, bazı ilçelerimizde de zararlara ve hasarlara sebebiyet verdi. Özellikle Suşehri, Zara ve Kangal ilçelerimizde gerek köy yollarımızda gerekse köy içi yollarımızda bozulmalar oldu." ifadelerini kullandı.

Tepeköy mezrasında 7 hanenin selden zarar gördüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hanelerinden tahliye edilerek öğretmenevine yerleştirildi. Aynı şekilde Aksu köyümüzde de maalesef 40 kuzu sele kapılarak telef oldu. Seralarda bazı hasarlar var, onu da yerinde inceledik. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladı, bir taraftan DSİ, bir taraftan İl Özel İdare gerekli müdahaleleri yapıyor. Bir daha böyle sel felaketi yaşanmaması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini öğreneceğiz."

Mezrada dün etkili olan selin ardından evlerinde mahsur kalan 9 kişi, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suşehri Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarılmıştı.

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