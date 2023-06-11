31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 23:19, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 23:19
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 hırsızlık suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.