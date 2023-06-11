İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor
İstanbul Havalimanı'nda bugün 1749 iniş ve kalkış ile en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 16:02, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 00:15
İstanbul Havalimanı İşletmecisi'nin (İGA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İGA İstanbul Havalimanı'nda rekor günü. Bugün planlanan 1749 iniş-kalkış sayısı ile bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ve 7 Haziran tarihinden itibaren toplam 214 özel jet operasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm misafirlerimize iyi uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın 9 Haziran'da 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirilmişti.