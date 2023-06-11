Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 23:46, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 23:50
Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan kişilerden üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hNBTp89ht6