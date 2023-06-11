Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı

Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan kişilerden üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hNBTp89ht6