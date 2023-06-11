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Konyalı şehidin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailesine acı haber ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 17:27, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 19:27
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Konyalı şehidin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralandı. Yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya ve Şahin kurtarılamayarak şehit oldu. Cem Ahmet Kaya'nın Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan ailesine acı haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehit evine Türk bayrağı asıldı. 32 yaşındaki Cem Ahmet Kaya'nın bekar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.

Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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