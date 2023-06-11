Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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