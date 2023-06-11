Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 18:18, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 18:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.57'de yaşanan sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:17:57:02 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BdXgArZoEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi