e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça) sonuçları açıklandı
e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 18:20, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 18:27
e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça): Sonuçları Açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre;
11 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Haziran 2023 tarihinde saat 18.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça) Sınav Sonuçları Temel Soru Kitapçığı (%10)