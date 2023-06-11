'Yarım saatte afet düzeyinde yağış gerçekleşti'
Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarım saat içerisinde afet düzeyinde yağış gerçekleştiğini açıkladı
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz. Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://youtube.com/live/WONshlyvUsE?feature=share. linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz. Bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
Yavaş ikinci paylaşımında ise, "Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.
Değerli hemşehrilerim,Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2023
Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir.
3866 personelimizle tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz. Bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.. pic.twitter.com/YczHsrBSHJ