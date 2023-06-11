'Yarım saatte afet düzeyinde yağış gerçekleşti'

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz. Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://youtube.com/live/WONshlyvUsE?feature=share. linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz. Bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.



Yavaş ikinci paylaşımında ise, "Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.