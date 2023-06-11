Öncüpınar'a roketli saldırı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu sözler yer aldı:
"Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."