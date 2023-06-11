TBMM'de ChatGPT önergesi!

Yapay zeka hayatımızın her alanına yayılmaya devam ediyor. İlk etapta sadece bilgi almak için kullandığımız yapay zeka yazılımları giderek bizim kararlarımızı da etkilemeye başlıyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yapay zeka konuşulmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar.

ChatGPT ile mühendislik, tıp, psikoloji gibi alanlarda verilen danışmanlık hizmeti yavaş yavaş ülkelerin meclislerinde de yer almaya başladı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez ChatGPT tarafından oluşturulmuş bir soru önergesi sunulacak. Yapılacak olan soru önergesi ile mecliste yapay zekanın da söz hakkına sahip olabileceği gösterilecek.

Balıkesir milletvekili Burak Dalgın konuyla alakalı olarak bir Twitter paylaşımı yaptı. Yaptığı paylaşımında ChatGPT ile bir soru önergesi hazırladıklarını ve bu önergeyi hafta başında meclise sunacaklarını belirtti. Paylaşımın devamında ise siyaseti Cobot çağına ısındırmaya çalıştıklarını belirtti.