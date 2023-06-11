Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında

Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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