Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 21:58, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 22:00
Karlıova Hastane Caddesi'nde bir kahvede oturan Bingöl'e, Ö.A bıçakla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sadri Bingöl, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.