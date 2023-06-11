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Cumhurbaşkanı Erdoğan basket maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadıkları maçın ardından bir kare paylaştı. Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 22:03, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 22:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan basket maçı yaptı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı.

ERDOĞAN'IN TAKIMI FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımn formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basket maçı yaptı

İBRAHİM KALIN DA YER ALDI

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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