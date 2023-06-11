Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1363 şüpheli yakalandı

Ayrıca 184 paket kaçak sigara, 76 ruhsatsız tabanca, 1004 fişek, 34 kurusıkı tabanca, 39 belgesiz av tüfeği, 31 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Uygulamalarda 75 motosiklet ve 47 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1120 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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